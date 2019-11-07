Салехард, , 18:31 — REGNUM На Ямале 7 ноября в Салехарде состоялся митинг, посвященный 102-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты и сторонники партии собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы возложить цветы и отметить значимый для них праздник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ ЯНАО.

Коммунисты Ямала на митинге Пресс-служба отделения КПРФ ЯНАО

Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина отметила величайшее значение социалистической революции для Российской Федерации и для всего мира.

«Для жителей России 7 ноября навсегда останется праздничной датой, а 4 ноября так и будет просто ещё одним выходным днём», — заявила Елена Кукушкина.