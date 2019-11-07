Салехард, 7 ноября 2019, 18:31 — REGNUM На Ямале 7 ноября в Салехарде состоялся митинг, посвященный 102-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты и сторонники партии собрались у памятника В.И. Ленину, чтобы возложить цветы и отметить значимый для них праздник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения КПРФ ЯНАО.
Первый секретарь Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ Елена Кукушкина отметила величайшее значение социалистической революции для Российской Федерации и для всего мира.