Омск, , 18:26 — REGNUM Город Омск (Омская область) произвёл «самое приятное впечатление» на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся 7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Владимир Путин и Касым-Жомартом Токаев на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске Kremlin.ru

По словам Токаева, заметно, что в Омске к форуму провели «очень большую, значительную подготовку».

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск», — цитирует президента Казахстана сайт Кремля.

Токаев отметил, что он «успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь».

«Я очень рад быть в этом городе», — подытожил глава Казахстана.

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Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этот же день в столицу Омской области прибыл президент РФ Владимир Путин. Форум проходил 6−7 ноября и был посвящён актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества.

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