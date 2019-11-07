Бердск, Новосибирская область, , 18:22 — REGNUM Бывший заместитель главы Бердска Владимир Мухамедов, который был осуждён вместе с экс-мэром Ильёй Потаповым за посредничество в передаче взяток, вышел из колонии на условиях условно-досрочного освобождения, сообщает издание «Свидетель» со ссылкой на руководителя отделения КПРФ в городе Сергея Бессонова.

По данным СМИ, Мухамедов сейчас находится в Новосибирске.

Он был арестован в 2013 году, в апреле 2015 года его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.