Аддис-Абеба, , 18:25 — REGNUM Национальная избирательная комиссия Эфиопии, которая ранее отложила регистрацию избирателей на референдум об автономном статусе региона Сидамо, заявила о начале процесса регистрации. Регистрация должна была начаться 6 ноября 2019 года, но была перенесена на 7 ноября 2019 года, после того как регистрационные материалы не поступили в некоторые сельские и отдаленные районы региона. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Регистрация избирателей началась в столице региона Хавассе и в 598 прилегающих районах зоны Сидамо, поскольку референдум должен состояться уже через две недели. На сегодняшний день для регистрации было создано 1692 избирательных участка. В это же время Освободительное движение «Сидамо» проводит политическую кампанию в поддержку обретения государственности.

Совет Министров Эфиопии ранее объявил, что в Сидамо были развернуты 5500 представителей избирательных комиссий, которые до сих пор доставляют необходимые регистрационные материалы в большинство населенных пунктов. Проводится работа по информированию избирателей, повсюду были вывешены плакаты и флаги, а силовики усилили меры безопасности на участках регистрации избирателей.

Ранее избирательная комиссия Эфиопии просила администрацию региона предоставить административные и юридические гарантии юридических прав этнических групп, проживающих в городе Хавасса после референдума. Соответственно, совет регионального правительства представил в Аддис-Абебу правовые и административные документы о совместном использовании ресурсов города Хавасса и законных правах всех этнических групп в зоне.