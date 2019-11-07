Омск, , 18:16 — REGNUM Концепцию программы приграничного сотрудничества России и Казахстана подписали министр экономического сотрудничества РФ Максим Орешкин и министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов. Документ был подписан 7 ноября в рамках XVI межрегионального форума сотрудничества в Омске.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что программа охватит около 20 областей сотрудничества. Казахстанский лидер считает, что в программе необходимо предусмотреть создание инструментов финансирования отдельных проектов, а также задействовать потенциал Евразийского банка развития.

Токаев отметил необходимость расширения в рамках документа инфраструктурного потенциала приграничных регионов. «Действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент России Владимир Путин, выступая на XVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, заявил, что в рамках мероприятия планируется принять концепцию программы приграничного сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин ждет идей в программу приграничного сотрудничества с Казахстаном