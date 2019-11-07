Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В петербургском Законодательном собрании в четверг, 7 ноября, не удалось установить тех чиновников Смольного, кто поддержал поправку компании «СПб Реновация» о продлении права на снос исторических кварталов Нарвской заставы.

Попытку узнать это предпринял депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев, заметив, что поправка появилась в рамках общественных слушаний, а позицию высказал только комитет по строительству Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

О «беспрецедентном давлении» по этому вопросу сказал и председатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов. Ковалев попытался выяснить, кто именно — пофамильно — поддерживает идею в Смольном.

«Я могу сказать, что мы как КГИОП не настаиваем. За остальных я комментировать не готов», — заявил заместитель председателя комитета по охране памятников Алексей Михайлов. Он признал, что у комитета отношение к ситуации «сложное».

"По данному кварталу Нарвская застава, когда изначально рассматривался вопрос о его реновации — это еще был 2010 год — были проведены консультации. Была проведена работа, которая была подписана рядом историко-культурных экспертов. С учетом социальной значимости проекта реновации допускался снос ряда типовых кварталов, которые относятся к историческим», — напомнил Михайлов.

Технически дома в этих кварталах недалеко от центра находятся в удручающем состоянии и плохо приспособлены для проживания, так как там строился образцовый советский квартал с фабрикой-кухней и отдельной прачечной, отдельным домом для общественных собраний, так что в некоторых зданиях и сегодня нет ванных, а кухни занимают по 3 кв. метра.

Первоначально по программе реновации девять лет назад были оговорены допущения в 820-м законе «О границах зон охраны объектов культурного наследия…», которые позволяли «СПб Реновации» снести ряд типовых исторических кварталов с заменой на новые объекты. Индивидуальные исторические кварталы предполагалось сохранить или воссоздать.

«Как мы понимаем, принято некое общее решение о том, что реновация продолжается. Таким образом, несмотря на всю противоречивость ситуации — как уже говорили, идет утрата ряда исторических объектов — но, тем не менее, мы все-таки полагаем, что должна быть некая преемственность решений. То есть, если продолжается реновация, то, наверное… Либо должна быть отменена реновация на этой территории», — сказал Михайлов.

Депутат Заксобрания Сергей Никешин («Единая Россия») напомнил, что вопрос был рассмотрен по просьбе комитета по строительству, который «был заинтересантом», и пожелания такие высказывает «строительный блок» в Смольном. Однако эксперт Александр Кононов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что чиновники комстроя с облегчением восприняли вердикт Согласительной комиссии, когда она единогласно выступила против продления разрешения на снос Нарвской заставы.

Большинством голосов поправку «СПб Реновации» все же поддержали, но не до 2029 года, как просила компания. Снос согласились продлить лишь до начала 2023 года.

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