Москва, , 18:08 — REGNUM Законопроект о штрафах для туроператоров за нарушение порядка и сроков формирования и размещения электронной путевки в единой информационной системе электронных путевок внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Сергеем Боярским («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Вводится наказание за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования и размещения электронной путевки в единой информационной системе электронных путевок, а равно размещение электронной путевки не в полном объеме и (или) содержащей недостоверную информацию.

Штраф на должностных лиц предлагается установить в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а на юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.