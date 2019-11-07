Сеул, , 18:03 — REGNUM В Южной Корее власти планируют к 2025 году ликвидировать все частные, «элитные» и языковые школы. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщают южнокорейские СМИ.

В южнокорейском обществе пришли к довольно очевидному выводу о том, что разное качество образования приводит к классовому расслоению общества. Чтобы нивелировать это расслоение было решено отказаться от различных «элитных», языковых и частных школ.

Однако это вовсе не означает, что качество общего образования должно быть низким. Вместе с ликвидацией частных школ к 2025 году все общеобразовательные школы Южной Кореи должны быть модернизированы до уровня нынешних «элитных школ».

В общеобразовательных школах будут введены новые, более совершенные учебные программы. У учеников появится право выбирать часть предметов, как это сейчас происходит в университетах.

В ассоцоиации директоров автономных частных школ естественно не согласны с такой политикой правительства и предрекают кризись в южнокорейском образовании.