Тбилиси, , 18:00 — REGNUM Четверо бывших сотрудников администрации президента Грузии пытаются вернуть работу через суд, сообщает 7 ноября Sputnik.

Через суд уже удалось добиться восстановления на работе одному из бывших сотрудников администрации президента.

Бывшие сотрудники были уволены после того, как в конце 2018 года президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Новый президент заявила, что не будет работать в роскошном президентском дворце, построенном при Михаиле Саакашвили, и планирует сократить штат.

Зурабишвили тщательно отбирала своих сотрудников. Были разработаны квалификационные требования, проведены собеседования с действующими сотрудниками администрации, затем состоялся конкурс по отбору новых кадров. В результате количество сотрудников президентской администрации сократилось со 102 до 60. Тем, кто в апреле покинул администрацию президента, выплатили компенсацию на общую сумму 436,5 тыс. лари (около 148 тыс. долларов).