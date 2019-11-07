Аддис-Абеба, , 18:09 — REGNUM В Абу-Даби открылось первое заседание Консультативного политического комитета между Министерством иностранных дел Эфиопии и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Государственный министр иностранных дел Эфиопии Хирут Земене и помощник министра иностранных дел и международного сотрудничества по политическим вопросам ОАЭ Халифа Шахин Аль Марар возглавляли комитетские группы от обеих стран. Сулейман Дедефо, посол Эфиопии в ОАЭ и Мохамед Салем аль-Рашди, посол ОАЭ в Эфиопии, приняли участие в заседании вместе с сопровождемой делегацией.

На встрече обсуждались вопросы совместного сотрудничества двух стран и пути дальнейшего развития двусторонних отношений в политической сфере. Стороны также рассмотрели текущие региональные и международные события и обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес. Обе стороны договорились провести вторую сессию политических консультаций в столице Эфиопии Аддис-Абебе в сроки, которые будут согласованы позже.