Дамаск, , 17:56 — REGNUM Москва и Дамаск обратились к международному сообществу с призывом обязать США полностью вывести свои войска из Сирии. Об этом говорится в принятом 7 ноября совместном заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению перемещённых лиц.

«Призываем всё мировое сообщество оказать давление на США, продолжающие нарушать нормы международного права своим присутствием на незаконно оккупированных сирийских территориях, и обязать их полностью вывести войска из суверенной САР», — приводит текст заявления сирийское государственное информагентство SANA.

Отмечается, что Соединённые Штаты продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону в районе Эт-Танфа на юге Сирии, отказываясь предоставлять гарантии безопасности в этом районе, и фактически сорвали план ООН по расформированию лагеря беженцев «Рукбан», чтобы использовать перемещённых лиц в качестве «живого щита» для продолжения оккупации района.

В заявлении также указывается, что Вашингтон продолжает заявлять о необходимости регулярной доставки гуманитарных грузов в лагерь, рассчитывая таким образом «обеспечить подконтрольных боевиков продовольствием и предметами первой необходимости за счёт ООН».

"Именно незаконное присутствие Соединённых Штатов и их союзников на территории суверенного государства, препятствующих восстановлению законным правительством контроля над всей территорией страны, является главным дестабилизирующим фактором на пути возрождения Сирии», — констатируется в совместном заявлении.