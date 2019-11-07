Омск, , 17:52 — REGNUM В Омске состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахтана Касым-Жомратом Токаевым. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Kremlin.ru

Путин тепло приветствовал Токаева в Омске. Российский лидер напомнил, что Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится на постоянной основе с 2003 года. В свое время этот форум впервые был проведен именно в Омске.

Далее Путин констатировал, что отношения между Россией и Казахстаном развиваются успешно. Товарооборот между двумя странами увеличивается, растут инвестиции, реализуются совместные крупные проекты. Все это Путин и предложил обсудить.

В свою очередь Токаев поблагодарил Путина и всех жителей Омска за гостеприимство. Он подчеркнул, что подготовка к мероприятию в городе была проведена значительная.

«Успел посмотреть город, хоть и из окна машины, но тем не менее самое приятное впечатление оставляет город Омск. Успел даже посмотреть местные телевизионные передачи, как бы окунуться в местную жизнь», — рассказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что объём торговли между регионами России и Казахстана превысил 10% всего объёма торговли, и этот показатель растёт.

В целом, Токаев считает Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана очень эффективным инструментом взаимодействия двух стран.