Москва, , 17:50 — REGNUM 6 ноября советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев, советник посольства по консульским вопросам Денис Долгушев исоветник посольства по информационной политике Зара Валиева получили из рук президента Южной Осетии Анатолия Бибилова медали «270 лет Первому Посольству Осетии в Петербурге», об этом сообщает пресс-служба посольства Южной Осетии в Москве.

Бибилов также поблагодарил сотрудников посольства за участие в подготовке празднования 270-летия Первого Посольства Осетии в Санкт-Петербурге.

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