Посёлок городского типа Ливадия, Крым, , 17:54 — REGNUM Народная дипломатия — эффективное средство борьбы против западной информационной блокады, в которой оказался Крым. Об этом 7 ноября заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов, выступая на конференции «Крым в современном международном контексте».

«Информационная блокада Крыма регулярно прорывается методами народной дипломатии. Крым ежегодно посещают десятки международных делегаций. Это не похоже на блокаду. А каждая такая делегация — это наши новые друзья, новые свидетели крымской реальности», — отметил Константинов.

По его словам, зарубежные политики и общественники, поддерживающие решение крымчан воссоединиться с Россией, являются «посланниками Крыма» во внешнем мире, который наполнен злонамеренной ложью о полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексея Черняка, в 2019 году в Крыму побывали представители 159 стран.

Об этом: В 2019 году Крым посетили представители 159 иностранных государств