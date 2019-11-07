Посёлок городского типа Ливадия, Крым, 7 ноября 2019, 17:54 — REGNUM Народная дипломатия — эффективное средство борьбы против западной информационной блокады, в которой оказался Крым. Об этом 7 ноября заявил глава Госсовета РК Владимир Константинов, выступая на конференции «Крым в современном международном контексте».
По его словам, зарубежные политики и общественники, поддерживающие решение крымчан воссоединиться с Россией, являются «посланниками Крыма» во внешнем мире, который наполнен злонамеренной ложью о полуострове.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту заявил его председатель Алексея Черняка, в 2019 году в Крыму побывали представители 159 стран.
Об этом: В 2019 году Крым посетили представители 159 иностранных государств