Сухум, , 17:38 — REGNUM 7 ноября премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о проведении оптимизации общей штатной численности работников центральных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Распоряжение было принято в соответствии с указом президента от 28 октября «Об утверждении структуры Кабинета министров Республики Абхазия». Контроль за исполнением распоряжения будут осуществлять министерство финансов и аппарат кабинета министров Абхазии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру правительства. Согласно указам президента, в правительстве Абхазии действует 12 министерств вместо 15 из-за реорганизации ряда ведомств. Министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму были преобразованы в госкомитеты. Было образовано новое министерство, здравоохранения и социального обеспечения, которое было создано на базе министерств труда и здравоохранения.

Также ряд министерств получили другое название. Переименованы были министерство репатриации — оно стало называться министерством демографии и репатриации. Минобрнауки было переименовано в министерство просвещения.

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