Москва, , 17:31 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в течение семи дней исправить регламент работы российского правительства с целью совершенствования системы законопроектов. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Новые поправки должны, в частности, убрать дублирование тех или иных функций, а также сократить расход средств и ресурсов. При этом Медведев призвал не создавать внутри правительства альтернативных законопроектов — по его словам, тот, кто хочет включиться в работу над законопроектом, должен лишь подавать свои замечания, причём их смогут как принимать, так и не принимать во внимание.