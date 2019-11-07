Киев, , 17:30 — REGNUM Называть обыски у владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко наступлением на свободу слова — это то же самое, что называть Гладковского (экс-заместитель секретаря Совнацбеза Украины Олег Гладковский, один из ближайших соратников Порошенко, которого сейчас обвиняют в финансовых преступлениях — ред.) «узником совести», заявил сегодня, 7 ноября, украинский политический деятель, депутат Рады предыдущего созыва Сергей Лещенко.

Лещенко отметил, что телеканал Прямой — это бывший телеканал Януковича «Тонис», который тот «отжал» у предыдущего владельца. Потом грянул Майдан, они сбежали из Украины, а тут подоспел новый президент Порошенко с идеей расширять свою информационную линейку.

«Канал был информационным оружием Порошенко, там прописался черный политтехнолог из Израиля Моше Клюгхафт, который был призван утопить Зеленского на выборах. На содержание канала Прямой выделялись деньги неизвестного происхождения — при тотальной убыточности зарплаты некоторых звездных ведущих из России достигали 50 тысяч долларов в месяц. Были вложены миллионы в новый офис в самом дорогом бизнес-центре Украины «Парус»», — заявляет Лещенко.

Поэтому все, что надо сделать Владимиру Макеенко — это «успокоиться, взять себя в руки и начать сотрудничать со следствием», отмечает политик. В частности, Макеенко стоит сказать, сколько ему передавали на содержание телеканала и откуда воровались эти деньги — из «Центрэнерго» или «Укроборонпрома».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинское государственное бюро расследований подтвердило факт проведения обыска на месте проживания владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. Сообщается, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

В партии Порошенко уже заявили, что давление на оппозиционный канал свидетельствует о «трусости и слабости» нынешней власти, которая не способна адекватно реагировать на критику и оппонентов.

«Это свидетельствует о тупости, которая при наличии репрессивной машины в руках власти, превращает нашу страну в авторитарное колонию, в которой свобода слова, свобода мысли становится запрещенной», — отметила депутат «ЕС» Ирина Фриз.