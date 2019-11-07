Новосибирск, , 17:29 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников возглавил делегацию региона, работающую в Омске на площадках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

«Наше сотрудничество с Казахстаном носит долгосрочный, системный, постоянный характер. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана мероприятие самого высокого уровня — это форум двух президентов, — прокомментировал повестку форума Андрей Травников. — На форуме мы подводим итоги и фиксируем новые шаги в развитии сотрудничества. Самые плотные взаимоотношения у нас с Павлодарской областью. Благодаря географическому положению, транспортному, научному, образовательному потенциалу Новосибирская область и Казахстан тяготеют друг к другу, есть совместные бизнес проекты, мощный встречный товарооборот. Мы все это будем поддерживать и развивать».

В программе работы новосибирской делегации — обсуждение актуальных вопросов сотрудничества с приграничными регионами Казахстана, а также участие в тематических пленарных заседаниях и круглых столах.