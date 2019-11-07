Бишкек, , 17:29 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил журналистов и других работников средств массовой информации с Днем информации и печати. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что сотрудники СМИ «вносят свой вклад в развитие страны» и поблагодарил журналистов «за патриотическую позицию», а также пожелал им творческих успехов, объективности и беспристрастности.

«Свобода слова — одно из основных достижений нашей страны. Свобода требует ответственности и справедливости. Долг каждого из нас — как зеницу ока сохранять стабильность, спокойствие и единство в Киргизии», — подчеркнул президент.