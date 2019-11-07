Москва, 7 ноября 2019, 17:30 — REGNUM Вскоре европейцы осознают, что являются инструментом в игре США и дозреют до военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя заявления президента Франции о «смерти мозга» Североатлантического альянса.
По её мнению, то, что Вашингтон использует других в интересах американского военно-промышленного комплекса и не преследует цели защищать, понимают многие, но вслух об этом говорит не каждый.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между США и союзниками по НАТО полностью отсутствует координация по стратегическим решениям, а европейские страны находятся «на краю пропасти» и должны начать думать о наращивании оборонных возможностей. Макрон подчеркнул, что «то, что мы переживаем в настоящее время, — это смерть мозга НАТО».
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