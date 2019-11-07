Москва, , 17:30 — REGNUM Вскоре европейцы осознают, что являются инструментом в игре США и дозреют до военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя заявления президента Франции о «смерти мозга» Североатлантического альянса.

«Развитие мозга всегда связано с увеличением структурных связей и усложнением внутренней логики принятия решений. Сразу вслед за сменой военной доктрины после распада Советского Союза происходящее с НАТО стало напоминать действия не мозга, а раковой опухоли. Сначала — бессмысленная экспансия. Словно метастазы, НАТО проникает везде, где только можно. А теперь — уже аутоагрессия. При отсутствии очевидного внешнего врага нашёлся враг внутренний», — отметила Поклонская.

По её мнению, то, что Вашингтон использует других в интересах американского военно-промышленного комплекса и не преследует цели защищать, понимают многие, но вслух об этом говорит не каждый.

«Думаю, надо подождать, видимо, ещё пару лет, и европейцы в один голос скажут о том, что они являются всего лишь инструментом в игре США, а затем дозреют до военного блока со своим главным защитником и союзником — Россией», — уверена Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между США и союзниками по НАТО полностью отсутствует координация по стратегическим решениям, а европейские страны находятся «на краю пропасти» и должны начать думать о наращивании оборонных возможностей. Макрон подчеркнул, что «то, что мы переживаем в настоящее время, — это смерть мозга НАТО».

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