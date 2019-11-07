Москва, 7 ноября 2019, 17:24 — REGNUM Североатлантический альянс переживает кризис, и его генсек Йенс Столтенберг пытается найти хоть какие-то ценности, объединяющие членов НАТО. Об этом 7 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов, комментируя высказывания Столтенберга о Берлинской стене.
Напомним, как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что падение Берлинской стены стало возможно благодаря победе «более сильных» западных ценностей.