Токио, , 17:22 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Японии сегодня, 7 ноября, провело памятную церемонию в честь 75-й годовщины со дня гибели Героя Советского Союза Рихарда Зорге, который был казнен властями милитаристской Японии.

Церемония прошла на могиле легендарного советского разведчика на кладбище Тама. В ней принял участие военный атташе посольства России С. А. Шашков, а также другие сотрудники российской дипломатической миссии.

Также в церемонии приняли участие ученики школы при посольстве России и граждане РФ, проживающие в Японии.

Напомним, что Рихард Зорге — легендарный советский разведчик, который работал в Японии и добыл много ценной информации о приготовлении нацистской Германии к войне с Советским Союзом, а также планах Японии не нападать на СССР вместе с Гитлером.