Тбилиси, , 17:15 — REGNUM Воздушное пространство Грузии и Армении станет частью общеевропейской системы воздушного пространства свободных полетов (Free-Route Airspace, FRA) с 8 ноября. Об 7 ноября этом сообщило Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Теперь самолеты в воздушном пространстве Грузии и Армении смогут отходить от устоявшихся извилистых авиационных маршрутов передвигаться по выпрямленной траектории. Это позволит сократить расход топлива. Выбранные самолетами трассы будут маркироваться как свободные маршруты Южнокавказского воздушного пространства.

Власти Грузии и Армении начали работу над внедрением режима воздушного пространства свободных полетов в 2017 году. Согласно плану Европейской организации по безопасности воздушной навигации, свободные воздушные маршруты во всей Европе будут полностью задействованы к 2022 году.