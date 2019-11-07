Тбилиси, 7 ноября 2019, 17:11 — REGNUM Стратегической готовности Грузии была посвящена последняя сессия 13-й конференции по вопросам обороны и безопасности, которая 7 ноября завершила работу в Батуми.
По информации министерства обороны Грузии, в дискуссии под названием «Стратегическая готовность Грузии — от слов к действиям» принимали участие министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили, командующий национальной гвардии Штата Джорджии (США) генерал Рандал Симонс, директор по развитию институций и возможностей обороны НАТО Марк ди Паоло и американский конгрессмен Адам Кинзингер. Вела панель исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд.
О целях и приоритетах стратегической боеготовности Грузии рассказал участникам Грузии глава оборонного ведомства. Он подчеркнул, что на фоне крайне сложной с точки зрения безопасности ситуации в регионе министерство обороны Грузии продолжает амбициозную трансформацию и направляет усилия на повышение обороноспособности, формирование эффективной и устойчивой системы обороны и улучшение совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО.
По его словам, такой подход повысит мотивацию у военнослужащих и будет служить популяризации военной службы.
Международная конференция по вопросам обороны и безопасности Грузии проходила в Батуми 6−7 ноября.