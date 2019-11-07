Душанбе, , 17:05 — REGNUM Военнослужащие российской 201-й базы в Таджикистане начинают подготовку к предстоящим занятиям по боевой подготовке, стартующей 1 декабря, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) МОРФ.

Для этих целей сформировано 15 ремонтных бригад, развёрнуто более 10 пунктов техобслуживания в парках боевых машин, а также на аэродроме Гиссар. Как подчеркнули в ЦВО, техническое обслуживание проводится не только в пунктах постоянной дислокации, но и в полевых условиях.

Регламентное обслуживание будет обеспечено всеми образцами бронетанковой, автомобильной и авиационной техники, которые находятся на вооружении воинского соединения. Планируется проведение 50 операций, а также замена масел, смазок и технических жидкостей.

«Особое внимание будет уделяться проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники», — добавили в ЦВО.

Напомним, 201-я военная база — крупнейшее сухопутное воинское соединение России, дислоцированное за её пределами.