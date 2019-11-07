Киев, , 17:04 — REGNUM Нельзя говорить, что на Украине сейчас идет религиозная война, заявил украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «религиозно-информационной службе Украины».

«Не могу так сказать. Есть споры, есть сложные диалоги, но война в такой формулировке, как вы говорите — конечно, нет», — отметил представитель правительства.

Вместе с тем, он признал факты «религиозного буллинга», посоветовав потерпевшим обращаться в его ведомство. В самых тяжелых случаях в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

«У министерства молодежи, культуры и спорта есть мониторинговые функции, мы проводим мониторинг и отслеживаем такие вещи. И если мы видим нарушение — разговариваем с теми религиозными организациями, с их руководителями, предстоятелями. Если эти нарушения не устраняются, или там очень грубые нарушения, то тут должны работать правоохранительные органы», — заявил Бородянский.

ИА REGNUM напоминает, что религиозная напряженность на Украине сильно обострилась в период президентства Петра Порошенко, который при поддержке Константинополя создал новую организацию, объявив ее новой Православной церковью Украины. Процесс создания ПЦА сопровождался гонениями в отношении канонической Украинской православной церкви и попытками развалить ее изнутри.