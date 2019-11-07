Кабул, , 18:28 — REGNUM 6 ноября президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что необходимо продолжать и дальше активно развивать систему высшего образования в стране.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», глава государства седлал это заявление в ходе встречи с министром высшего образования Афганистана и другими официальными лицами этого ведомства.

Ашраф Гани подчеркнул, что создание системы, обеспечивающей доступ к качественному высшему образованию, является ключом к успешному развитию всей страны и ее восстановлению от разрушительных последствий войны.

Глава государства также поблагодарил министра образования и других официальных лиц за усилия, направленные на совершенствование системы высшего образования.

В свою очередь министр высшего образования Афганистана представил президенту страны доклад о шагах, предпринимаемых ведомством для развития системы высшего образования. Эти шаги включают совершенствование учебных планов, подготовку необходимой нормативной базы и развитие высших учебных заведений по всей стране.