* талибов — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 18:19 — REGNUM 6 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Забул (столица провинции — г. Калат) и Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Шахджой провинции Забул и уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также было обнаружено и обезврежено 17 мин, установленных группировкой.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.