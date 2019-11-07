Таринкот, Афганистан, , 18:13 — REGNUM 6 ноября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 50 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гизаб провинции Урузган.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, среди ликвидированных Национальными силами безопасности и обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) числятся несколько командиров группировки, а также граждане Пакистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.