Мурманск, , 16:58 — REGNUM Стратегические бомбардировщики Stratofortress В-52Н военно-воздушных сил США пролетели у границ Мурманской области в рамках военных учений НАТО Bomber Task Force Europe 20−1. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает телеграм-канал «Оперативная линия».

В учениях были задействованы три бомбардировщика Stratofortress В-52Н, один самолёт-шпион RC-135, один патрульный самолёт Р-8А «Посейдон», а также четыре самолета-заправщика КС-135.

В ходе учений три бомбардировщика, которые способны сбрасывать атомные бомбы, вплотную приблизились к границе Российской Федерации и летали в радиусе 100 км от основных баз Северного флота и военного полигона на Новой Земле.

Стоит отметить, что после 2014 года военный блок НАТО объявил Россию своим главным стратегическим соперником и начал наращивать свою военную инфраструктуру у западных российских границ. Американские боевые самолеты регулярно появляются у российских границ и отрабатывают нанесение ударов, в том числе ядерных, по российским военным объектам.