Кабул, , 18:22 — REGNUM 6 ноября члены нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан призвали правительство страны отреагировать на агрессивные действия Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», афганские законодатели осуждают действия Пакистана, нарушающие нормы международного права, и требуют от правительства предпринять необходимые ответные меры.

В то же время некоторые члены Национальной ассамблеи Афганистана обвинили своих коллег в шпионской деятельности в пользу Пакистана и предательстве национальных интересов.

Новый этап нарастания противоречий между Афганистаном и Пакистаном связан с недавними трансграничными обстрелами, в результате которых погибли мирные жители, и обвинениями Исламабада в адрес Кабула в попытках препятствовать деятельности пакистанских дипломатов.

В то же время Министерство иностранных дел Афганистана направило ноту посольству Пакистана, в которой призвало Исламабад совместно работать на благо двусторонних отношений. В ноте отмечается, что Пакистан рассматривается как крайне важный участник мирного урегулирования в Афганистане.