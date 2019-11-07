Кабул, , 18:12 — REGNUM 6 ноября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Седик Седикки заявил, что правительство страны завершило формирование делегации, которая примет участие во встрече по миру в Китае.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», список лиц, вошедших в состав правительственной делегации будет оглашен позднее.

Седик Седдики отметил, что эта встреча может положить начало процессу, который создаст условия для последующих прямых мирных переговоров между центральным правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Изначально предполагалось, что эта встреча по мирному урегулированию пройдет в конце октября текущего года, однако по просьбе Кабула китайское правительство отложило ее проведение. Новая дата этой встречи по мирному урегулированию в Афганистане будет оглашена Пекином позднее.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая дал согласие на организацию встречи по мирному урегулированию, в которой предполагается участие представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).