Кабул, , 18:18 — REGNUM 6 ноября главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла охарактеризовал мирный план президента Ашрафа Гани, состоящий из семи пунктов, как крайне нереалистичный.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», план президента Гани из семи пунктов подвергается критике за малую вероятность реализации изложенных в нем предложений. Например, серьезные сомнения вызывает возможность подписания соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о введении режима прекращения огня на один месяц перед началом мирных переговоров.

Абдулла Абдулла также заявил, что никто не рассматривает этот план из семи пунктов как настоящий план, добавив, что в большей степени он напоминает список пожеланий.

Главное исполнительное лицо подчеркнул, что никто не рассматривает этот план всерьез: ни народ Афганистана, ни другие заинтересованные стороны.

В октябре текущего года глава Афганистана и его сторонники представили план, состоящий из семи пунктов и нацеленный на мирное урегулирование в стране.