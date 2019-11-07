Бишкек, , 16:53 — REGNUM В Бишкеке состоялись первые межмидовские консультации между Киргизией и Норвегией. Киргизскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадамаров, норвежскую — замминистра иностранных дел Аудун Хальворсен. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Участники встречи обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и реабилитации находящихся в Киргизии урановых хвостохранилищ.

Также дипломаты рассмотрели вопросы, касающиеся партнерских взаимоотношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран в политической сфере и в рамках международных организаций.

Особое внимание представители Киргизии и Норвегии уделили теме подготовки двустороннего визита на высоком уровне, запланированном на 2020 год.