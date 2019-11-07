Омск, , 16:49 — REGNUM На лётном поле у трапа самолёта президента России Владимира Путина, прилетевшего в Омск, встретил губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Встреча президента РФ Владимира Путина в омском аэропорту Omskportal.ru

Борт номер один приземлился в омском аэропорту им. Д. Карбышева. Путина также встречали сибирский полпред Сергей Меняйло, главный полицейский Омской области Леонид Коломиец, начальник регионального УФСБ Алексей Савченков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Во второй день форума в город прибыли президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств проведут двустороннюю встречу и пленарное заседание «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

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