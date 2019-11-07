Омск, 7 ноября 2019, 16:42 — REGNUM В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым Жомрат Токаевым. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Омске стартует XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках этого форума и проходят переговоры Путина с Токаевым.
«Встречаемся регулярно, тем не менее всегда есть темы которые требуют особого внимания», — сказал Путин при встрече с Токаевым.