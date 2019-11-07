Киев, , 16:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.

Соответствующую информацию аппарат украинского парламента обнародовал сегодня, 7 ноября.

Замечаний и предложений Зеленского к законопроекту в открытом доступе пока нет. Офис президента Украины с комментариями не выступал.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины приняла в целом закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» 17 октября. За это решение проголосовали 249 депутатов при 226 необходимых, в основном представляющих фракции «Слуга народа» и «Голос».

Как отмечают авторы инициативы, целью этого закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков текст законопроекта подписал.