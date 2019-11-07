Вашингтон, , 16:38 — REGNUM О беспокойстве, которое испытывают в США из-за того, что израильская противоракета оказалась в руках русских военных, заявил 7 ноября представитель Центра стратегических международных исследований (Вашингтон) Иэн Уильямс, пишет Business Insider.

Американцы переживают не только из-за того, что русские получают в руки образец нового оружия.

Уильямс «Если Иран получит эту ракету, то через два года мы увидим, что они сделают идентичную систему».

Напомним, о том, что невзорвавшаяся противоракета израильской системы «Праща Давида» попала в руки русских, стало известно 6 ноября. По утверждению израильской стороны, она была пущена в сторону Сирии в ответ на ракетную атаку.

Читайте подробнее: Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

Читайте ранее в этом сюжете: Потеря «Пращи Давида»: Россия теперь может вскрыть небо Израиля