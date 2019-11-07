Вашингтон, 7 ноября 2019, 16:38 — REGNUM О беспокойстве, которое испытывают в США из-за того, что израильская противоракета оказалась в руках русских военных, заявил 7 ноября представитель Центра стратегических международных исследований (Вашингтон) Иэн Уильямс, пишет Business Insider.
Американцы переживают не только из-за того, что русские получают в руки образец нового оружия.
Напомним, о том, что невзорвавшаяся противоракета израильской системы «Праща Давида» попала в руки русских, стало известно 6 ноября. По утверждению израильской стороны, она была пущена в сторону Сирии в ответ на ракетную атаку.
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