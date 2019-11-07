Грозный, , 16:38 — REGNUM Парламент Чечни рассмотрит вопрос об изменении герба республики. Этот вопрос внесен в повестку очередного пленарного заседания законодательного органа, сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

Государственный герб Чеченской Республики Chechnya.gov.ru

Сегодня, 7 ноября, в ходе заседания Совета парламента под председательством вице-спикера Шаида Жамалдаева его участники рассмотрели вопрос о даче согласия на изменение Государственного герба Чеченской Республики.

Стоит отметить, что герб Чечни был утвержден 22 июня 2004 указом главы республики. В июне 2008 года был утвержден закон о Государственном гербе Чечни.

Официальный государственный символ субъекта представляет собой круг, в центре которого расположены символ единства и вечности в виде национального чеченского орнамента, исполненного красным цветом. Сверху него очертания гор, слева — башня вайнахов, справа — нефтяная вышка. Все это обрамлено колосьями пшеницы, а венчают герб полумесяц и звезда.