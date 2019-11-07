Омск, , 16:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Омск. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня в Омске начинает работу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках этого форума состоится встреча Путина с президентом Казахстана Касым-Жомрат Токаевым.

Лидеры проведут как личную встречу, в ходе которой они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Затем Путин и Токаев примут участие в пленарном заседании форума и подпишут ряд стратегически важных межправительственных документов.