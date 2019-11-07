Тбилиси, , 16:35 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции по обороне и безопасности Грузии призвал оказать противодействии России в распространении дезинформацию об отношениях НАТО и Грузии. Об этом 7 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

"Россия использует для этого очень отлаженные гибридные методы, распространяет дезинформацию об отношениях НАТО и Грузии, чтобы питать общество этой ложной информацией. Для того, чтобы показать, что у отношений НАТО и Грузии нет будущего. Мы должны противостоять всему этому. Идея заключается в том, что во всех регионах мы откроем самые современные офисы Минобороны, что в первую очередь, я думаю, повысит уровень информированности и будет способствовать популяризации военной службы», — заявил министр.

По словам Гарибашвили, молодежь в малой степени интересуется службой в силах обороны и соответствующее инфраструктурное развитие и большая популяризация решат эти вопросы.

Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.

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