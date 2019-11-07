Тбилиси, 7 ноября 2019, 16:35 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции по обороне и безопасности Грузии призвал оказать противодействии России в распространении дезинформацию об отношениях НАТО и Грузии. Об этом 7 ноября сообщает «Интерпрессньюс».
По словам Гарибашвили, молодежь в малой степени интересуется службой в силах обороны и соответствующее инфраструктурное развитие и большая популяризация решат эти вопросы.
Напомним, 6−7 ноября в Батуми проходит 13-я конференция по обороне и безопасности Грузии (GDSC). В мероприятии принимают участие представители 35 стран: грузинские и зарубежные политики, эксперты по обороне и безопасности, представители гражданского общества, прессы и научных кругов.
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