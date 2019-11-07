Майкоп, , 16:33 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати посетил Республику Адыгея, в ходе встречи с главой РА Муратом Кумпиловым были обсуждены вопросы сотрудничества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 7 ноября.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати посетил Республику Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Приветствую вас на земле Адыгеи. Бахрейн является важным партнёром России в Персидском заливе и на всём Ближнем Востоке. Наши страны активно развивают взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что за последние годы между Россией и Бахрейном был подписан целый ряд важных документов, подчеркнув, что это даёт возможности для развития сотрудничества с регионами. Чрезвычайный и Полномочный Посол отметил значимость развития российско-бахрейнских отношений.

«Наши страны выходят на новый виток взаимодействия. Король Бахрейна не раз прилетал в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Мы высоко ценим роль России в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. И есть прямые указания его величества об укреплении сотрудничества с Россией», — отметил Ахмед Аль-Саати.

Посол отметил, что его визит в Адыгею — один из шагов в направлении развития сотрудничества. Мурат Кумпилов добавил, что власти Адыгеи заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы оказывать содействие для установления сотрудничества с Королевством Бахрейн.