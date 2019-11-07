Майкоп, 7 ноября 2019, 16:33 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ Ахмед Аль-Саати посетил Республику Адыгея, в ходе встречи с главой РА Муратом Кумпиловым были обсуждены вопросы сотрудничества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи 7 ноября.
Глава Адыгеи отметил, что за последние годы между Россией и Бахрейном был подписан целый ряд важных документов, подчеркнув, что это даёт возможности для развития сотрудничества с регионами. Чрезвычайный и Полномочный Посол отметил значимость развития российско-бахрейнских отношений.
Посол отметил, что его визит в Адыгею — один из шагов в направлении развития сотрудничества. Мурат Кумпилов добавил, что власти Адыгеи заинтересованы в привлечении инвестиций и готовы оказывать содействие для установления сотрудничества с Королевством Бахрейн.