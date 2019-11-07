Киев, , 16:28 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес заявляет, что назначенный накануне губернатором области 34-летний юрист Алексей Кучер считает, что Харьков — это «отдельное государство».

Об этом мэр заявил в своем обращении сегодня, 7 ноября, комментируя состоявшийся накануне визит в Харьков президента Зеленского и назначение им нового главы ОГА, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Хочу напомнить новопредставленному главе области — Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося «отдельного государства» и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона», — обращается Кернес к губернатору.

Также мэр выразил сожаление, что он не присутствовал на совещании, которое в Харькове провел Зеленский.

«На этом представлении в зале не было мэра Харькова, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, отсутствовали ректоры учебных учреждений, несмотря на то, что наш город — студенческая столица страны. Не было там и депутатов областного совета, с которыми главе области предстоит работать. Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти… Такой состав присутствующих неудивителен, поскольку организацией этого совещания занималась бывшая губернатор области», — констатирует Кернес.

Городской глава Харькова отмечает, что он не «напрашивается» на встречи с президентом, но считает, что такие действия «не вписываются в логику, которую проповедует президент, с точки зрения децентрализации и значения Харькова, как второго города Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Кучер заявил, что приоритетом его работы будет привлечение инвестиций, решение экологических проблем, а также борьба с коррупцией.

«Мне очень приятно, что вы доверили мне такую сложную область. Я настроен на серьезную работу. Свои приоритетные задачи озвучу позднее, когда будет проведен аудит, чтобы мы поняли, что в регионе происходило», — сказал он.

«Поздравляю вас. Пока поздравляю, а по результатам — посмотрим», — отметил в ответ Зеленский.