Тбилиси, , 16:26 — REGNUM Миссия наблюдателей Евросоюза не подтверждает информацию, распространенную Комитетом госбезопасности Южной Осетии, о том, что 5 ноября в селе Кода, во время вооруженного противостояния между сотрудниками МВД Грузии и местным населением, пострадали двое местных жителей. Об этом сообщает 7 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Ранее СГБ Грузии заявила, что сообщение Цхинвала является «очередной дезинформацией и провокационным действием, которое не соответствует действительности».

Ранее 6 ноября Комитет госбезопасности Южной Осетии распространил заявление, в котором указал, что 5 ноября примерно в 18:00 со стороны села Коби, где размещены дополнительные силы грузинской полиции, в направлении Южной Осетии неустановленными лицами было произведено 10−15 выстрелов из автоматического оружия.

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