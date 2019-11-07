Москва, , 16:11 — REGNUM Члена ЦК КПРФ, руководителя московского горкома партии Валерия Рашкина обвинили в сотрудничестве с блогером Алексеем Навальным — по данным ряда телеграмм-каналов, очередная встреча Рашкина с Навальным состоялась в Москве сразу после возвращения последнего из Соединённых Штатов Америки. Видеозаписью из гостиницы «Националь», на которой присутствуют Рашкин, Навальный и его соратница Любовь Соболь, поделился, в частности, известный российский телеведущий Владимир Соловьёв.

По данным авторов телеграм-канала «Кремлёвская прачка» (около 28 тысяч подписчиков), встреча могла состояться 17 октября. «Следите за руками: 13 октября глава ФБК прыгает на самолет до Нью-Йорка, а 17 числа, вернувшись в Россию, он первым делом идёт к главному коммунисту Москвы на приём в Национале: инструкции, деньги, обещания поддержки? КПРФ в связке с американскими друзьями это что-то новое», — отмечается в сообщении канала.

«Это изумительно, и говорит только о сплочённости и системном подходе к их общему делу», — прокомментировал информацию о встрече блогер Илиас Меркури. По его словам, встреча вызывает целый ряд вопросов о связях депутатов Госдумы от КПРФ с ФБК Навального, чьи интересы «очень часто совпадают с интересами иностранных государств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Центризбиркоме уже назвали преступным сговор Навального и КПРФ после выборов в сентябре 2019 года, когда компартия предоставила штабы Навального подписанные, но незаполненные бланков наблюдателей. Закон такое свободное распространение незаполненных бланков запрещает.

На выборах в Мосгордуму Рашкин публично поддержал электоральный проект Навального, который фактически присвоил себе победу ряда коммунистов.

При этом ещё в 2016 году тот же Рашкин заявлял, что КПРФ ни при каких условиях не будет сотрудничать с либералами. «Никакого союза, тем более с белоленточниками, никакого союза с либералами быть у КПРФ и у меня не может», — заявил он в интервью НТВ.