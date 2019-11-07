Грозный, , 16:10 — REGNUM В Чечне избран секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Им стал спикер парламента республики Дагомед Даудов. О его избрании сообщил 7 ноября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

Выборы секретаря состоялись в ходе конференции партийного отделения. По словам Кадырова, за Магомеда Даудова проголосовали единогласно все 168 делегатов.

Ранее, 25 октября, Магомед Даудов был назначен и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». До этого секретарем был бывший глава правительства ЧР, ныне советник президента РФ Владимира Путина Абубакар Эдельгериев.