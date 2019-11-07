Куала-Лумпур, , 15:59 — REGNUM Вице-президент оппозиционной партии национального спасения Камбоджи (CNRP) Му Сочуа была арестована в Малайзии при попытке вернуться в страну, сообщили в организации Human Rights Watch.

Известно, что несколько членов камбоджийской оппозиции в настоящее время пытаются вернуться в страну во главе с сильным лидером Хун Сеном.

«Она не сделала ничего плохого и должна быть немедленно освобождена. Малайзия должна противостоять давлению Камбоджи», — заявил Фил Робертсон, представитель организации по защите прав человек.

Ранее на этой неделе Малайзия арестовала двух других членов оппозиции, в том числе одного просителя убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Камбоджа через свое посольство в Джакарте попросила правительство Индонезии арестовать Му Сочуа.

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