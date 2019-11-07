Москва, , 16:10 — REGNUM Украинским политикам пора принять тот факт, что Крым — территория России, и перестать «плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием «Аннексия Крыма»». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявила депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, комментируя обращение посольства Украины в США к «The New York Times» исправить карту страны без Крыма.

«Это уже вчерашний день предыдущей преступной украинской власти — последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории. Сегодня нужно строить новый мир, уважая выбор крымчан, а также выстраивать мир и порядок в Донбассе», — уверена Поклонская.

По её мнению, тема «аннексии» изрядно надоела международному сообществу, о чём уже далеко не первый раз намекает американское издание «The New York Times», опубликовав карту Украины без Крыма.

«Всевозможные санкции к России уже применили и убедились, что это не работает — хватит, остановитесь… Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с «российским агрессором» окончательно уйдёт в прошлое? Есть мнение, что никому», — уверена парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, The New York Times в своей статье об украинском олигархе Игоре Коломойском опубликовала карту Украины без Крыма. Позже посольство Украины в Соединенных Штатах потребовало от издания исправить ошибку.

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