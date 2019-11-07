Москва, 7 ноября 2019, 16:10 — REGNUM Украинским политикам пора принять тот факт, что Крым — территория России, и перестать «плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием «Аннексия Крыма»». Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявила депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, комментируя обращение посольства Украины в США к «The New York Times» исправить карту страны без Крыма.
По её мнению, тема «аннексии» изрядно надоела международному сообществу, о чём уже далеко не первый раз намекает американское издание «The New York Times», опубликовав карту Украины без Крыма.
Как сообщало ИА REGNUM, The New York Times в своей статье об украинском олигархе Игоре Коломойском опубликовала карту Украины без Крыма. Позже посольство Украины в Соединенных Штатах потребовало от издания исправить ошибку.
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