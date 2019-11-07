Москва, , 15:55 — REGNUM Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о наказании за оскорбления в сети Кремль не намерен проверять, если они переданы Русской службой ВВС. Об этом заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что не знакомился с точным текстом заявлений Кадырова на заседании правительства Чечни, в которых тот якобы призвал жёстко наказывать тех, кто клевещет и оскорбляет честь других в интернете. Он добавил, что считать в данном случае публикацию ВВС первоисточником не будет.

Никаких проверок на этот счет администрация президента России проводить не собирается, сказал Песков. Он напомнил, что если в чьих-либо высказываниях есть признаки противопроавных действий, этим занимаются правоохранители во всех регионах России, включая Чечню.

Как сообщало ИА REGNUM, Русская служба Би-би-си ранее привела перевод слов Кадырова с чеченского на русский язык. Глава Чечни, говорится в публикации, предлагал «убивая, сажая, пугая» остановить тех, кто «занимается сплетнями, раздорами» в интернете.

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