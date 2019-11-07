Малая Вишера, Новгородская область, , 15:53 — REGNUM Глава Маловишерского района Новгородской области Николай Маслов, возглавляющий район более десяти лет, избран на новый срок полномочий по итогам конкурсного отбора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, кандидатуру Маслова на должность главы района сегодня, 7 ноября, поддержали 13 депутатов думы Маловишерского района.

Вместе с Масловым конкурсный отбор на пост руководителя района ранее прошёл председатель районного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Вячеслав Филиппов.

Избранный глава муниципального района вступит в должность 19 ноября.

Отметим, что для Николая Маслова это будет уже третий срок полномочий в должности главы Маловишерского района. Ранее он дважды побеждал на прямых выборах — а в 2009 и 2014 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года прямые выборы глав районов в Новгородской области отменены. Претендентов на этот пост отбирает специальная конкурсная комиссия, а за лидеров конкурсного отбора голосуют депутаты районной думы.

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